Lutto a Uomini e Donne | addio al cavaliere del trono over | “E’ volato in cielo!” | il messaggio della famiglia

(Di sabato 16 settembre 2023) Nelle prime ore del mattino, Donato Barbuzzi, ex partecipante deldi, è morto. La dolorosa notizia è stata comunicata tramite il profilo ufficiale Facebook dell’ex protagonista del programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi. E’ morto Donato Barbuzzi,aldeldi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Lutto a Uomini e Donne, addio al cavaliere del trono over: "Volato in cielo" Blog Tivvù

Lutto nel mondo dell’arte: morto a 91 anni Fernando Botero Corriere Nazionale

È morto all'età di 91 anni l’artista colombiano Fernando Botero, diventato famoso per le sue imponenti rappresentazioni di uomini e donne, sua inconfondibile cifra stilistica.E’ lutto anche in provincia di Lucca e in particolare a Pietrasanta per la morte dello scultore colombiano Fernando Botero all’età di 91 anni. Molto conosciuto per le sue formose figure umane, lascia ...Vediamo che cosa è accaduto ad Eleonora Giorgi, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Qualcosa di davvero inaspettato, i dettagli nel nostro articolo qui di seguito.