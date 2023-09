L’Ue continua a dipendere troppo dal petrolio | compreso quello russo

(Di sabato 16 settembre 2023) L’Unione europea è ancoradipendente dal, anche se non in maniera omogenea. Nella graduatoria europea della dipendenza dall’oro nero Lituania, Grecia, Paesi Bassi e Spagna in testa alla classifica, con l’Italia si colloca all’ottavo posto. Questi dati sono il frutto di uno studio pubblicato sulla rivista Resources Policy, redatto dai professori Federica Cappelli dell’Università di Ferrara e Giovanni Carnazza dell’Università di Pisa. Lo studio ha esaminato i 28 paesi dell’Unione Europea,il Regno Unito, nel periodotra il 1999 e il 2019. Durante questa analisi, è stato sviluppato un indice multidimensionale innovativo, il Multi-dimensional Oil Dependency Index (MODI), mai utilizzato prima d’ora, che si basa su quattro criteri fondamentali: Dipendenza Energetica Dipendenza ...

