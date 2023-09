Loris Karius | “Sono spesso lontano da Diletta Leotta e mia figlia Aria Giocare in Italia? Non voglio muovermi solo in base a loro”

(Di sabato 16 settembre 2023) “Quando l’ho vista per la prima volta non ho capito più niente. È stata una giornata pazza, che non dimenticherò mai”.parla così di, la piccola nata il 16 agosto scorso dall’amore con. Lui fa il calciatore in Inghilterra, e per questo èdalle sue due donne: “La maggior parte del tempo siamo distanti, per forza. Parliamo tanto al telefono, facciamo videochiamate con FaceTime.appena può mi viene a trovare, ma non è semplice” ammette al Corriere della Sera. Perché non pensare di venire ain, allora? “È una soluzione possibile, che considero. In futuro potrà succedere. Da bambino seguivo in tv le partite di Inter, Milan e Juve. Ma non ...

Indirettamente è il suo compagno,, a descrivere e a definire i contorni di questa scelta.e Diletta Leotta genitori .esclude il trasferimento in Italia immediato . Il ...Così. Al Corriere della Sera la confessione del numero dodici del Newcastle, che sogna di venire a giocare in Italia, sul suo suo amore per Diletta Leotta . Il suo idolo era Oliver Kahn ma 'ho ...Fino all'ottobre scorsoera uno sconosciuto alla cronaca rosa italiana. Poi il vichingo della Premier League ha fatto breccia nel cuore dell'inviata di Dazn Diletta Leotta e il suo nome è diventato familiare a ...non si muove. Il portiere tedesco in forza al Newcastle è diventato padre lo scorso 10 agosto, quando è nata Aria , la prima figlia di Diletta Leotta . Come raccontato in una recente ...

Diletta Leotta, la decisione choc di Loris Karius: "Non mi trasferirò!" TvDaily

Loris Karius pazzo di Diletta Leotta: «La notte in cui l'ho incontrata non la dimenticherò mai. Altri figli I ilmessaggero.it

Diletta Leotta tornerà a bordocampo per il derby. Nel frattempo il suo compagno Loris Karius ha rilasciato un'intervista scioccante.Diletta Leotta (32 anni) ha da poco festeggiato, in ritardo, il suo compleanno insieme ad una festa di "benvenuta al mondo" per la piccola Aria. Ai festeggiamenti erano presenti proprio tutti, da papà ...Diletta Leotta, il compagno Loris fa una dichiarazione che gela: “Non mi sposto in Italia per Diletta Leotta” La storia tra Loris Karius, celebre portiere del Newcastle, e la luminosa Diletta Leotta, ...