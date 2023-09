Loredana Lecciso a gamba tesa sulla figlia Jasmine Carrisi | ' ' parole forti | sono dispiaciuta' '

Tags: festivaldivenezia lido luanapolomeni mostradelcinemadivenezia venezia venezia2023 venezia80 Articolo precedente ''Jasmine ha usato parole forti, sono dispiaciuta'':ammette gli ...La 22enne parlando dei genitori aveva detto: "Li odiavo, volevo sparire" "Col senno di poi saremmo sicuramente tutti più bravi, accorti, attenti" , sottolinea la 51ennefa il 'mea culpa' con la figlia. Ammette gli errori genitoriali passati . Jasmine Carrisi in un'intervista a Chi lo scorso dicembre ha detto dei genitori: " Li odiavo, volevo sparire "...L'intervista esclusiva in cuiracconta la sua vita, l'amore per i figli e il desiderio di riprendersi il controllo della propria esistenza. A Cellino San Marco, in ...... incidente in conferenza stampa Rai davanti a decine di fotografi Articolo successivo ''Jasmine ha usato parole forti, sono dispiaciuta'':ammette gli errori genitoriali con la ...

La rinascita di Loredana Lecciso: Al Bano Sono qui per restare ... Fanpage.it

Loredana Lecciso smaschera Romina Power, "cosa ha chiesto": il gelo di Al Bano Liberoquotidiano.it

Loredana Lecciso commenta la recente intervista della figlia Jasmine Carrisi, facendo una dolorosa confessione. Loredana Lecciso è molto colpita dalle parole fortissime espresse dalla figlia Jasmine ...Al Bano ha trascorso la sua estate da solo, tra impegni di lavoro e relax. Ma i fan vogliono che torni con Romina. Vediamo cosa ha detto ...Jasmine Carrisi si mostra acqua e sapone, poi in un video mostra come si trucca e il risultato è davvero strepitoso ...