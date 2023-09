LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

(Di sabato 16 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.50 Si decide dunque la classifica generale in questamolto particolare. Come dichiarato nei giorni scorsi la Jumbo-Visma vuole portare in carrozza Sepp Kuss verso il titolo, ma occhio che lo statunitensedovrà difendersi visto che Vingegaard e Roglic sono vicinissimi. 11.47 In programmala Manzanares El Real-Guadarrama di 207,8 chilometri. Ultima sfida di montagna prima della passerella di Madrid. 11.45 Buongiorno a tutti e benvenuti alladella ventesima e penultimadella. Buongiorno a tutti e benvenuti alladella ventesima e penultima ...

Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.Sportface vi racconterà lagiorno dopo giorno con classifiche, aggiornamenti, pagelle e molto altro ancora.2023: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV ...

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: oltre 4000 metri di dislivello, ultima insidia per Kuss. Il via alle 11.45 OA Sport

LIVE! Vuelta di Spagna, tappa 18. Diretta scritta e aggiornamenti in ... Eurosport IT

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventesima e penultima tappa della Vuelta a España 2023, la Manzanares El Real-Guadarrama di 207,8 chilo ...Momento decisivo alla Vuelta a España 2023: oggi in scena la ventesima e penultima tappa, appuntamento conclusivo in chiave classifica generale con partenza da Manzanares El Real ed arrivo a Guadarram ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA LA CRONACA DELLA TAPPA 17.28 Si chiude qui la DIRETTA LIVE di una tappa che ha regalato una splendida doppietta italiana!