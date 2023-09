LIVE Tabilo-Galarneau | Cile-Canada Coppa Davis 2023 in DIRETTA | sarà ‘biscotto’ per eliminare l’Italia?

Leggi su oasport

(Di sabato 16 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATUTTE LE COMBINAZIONI DEL POSSIBILEAmici di OA Sport benvenuti a questa ‘eccezionale’dell’incontro, decisivo per gli azzurri di, tra. Dopo la sbornia della giornata di ieri, in cuiha compiuto una vera e propria impresa battendo 3-0 il, oggi serve ance un pizzico d’aiuto dalle Foglie d’acero. Agli azzurri servirà un punto conquistato dalla Nazionale di Frank Dancevic. In questo caso, tutt’altro che di scontata realizzazione, vincendo nella giornata di domani con la Svezia per 3-0 saremmo a Malaga. Le partite dovrebbero vedere impegnati nel primo singolare (quello tra i n.2) Cristian Garin e Alexis ...