LIVE Tabilo-Galarneau 0-0 | Cile-Canada 0-0 Coppa Davis 2023 in DIRETTA | Massù si gioca la carta a sorpresa

Leggi su oasport

(Di sabato 16 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATUTTE LE COMBINAZIONI DEL POSSIBILE ‘BISCOTTO’ 15.00 Pochissimo manca all’inizio dell’incontro, fondamentale come tutti quelli train chiave “qualificazione Italia”. 14.55 Alejandroè untore prevalentemente da terra battuta ma che, essendo mancino, può essere pericoloso sui campi così rapidi come quello dell’Unipol Arena. Dotato di un gran dritto, a parere nostro parte leggermente favorito contro il canadese, in una partita che si preannuncia però alla pari. 14.55ha battuto Sonego nella prima giornata e ha vinto il doppio insieme a Pospisil contro Bolelli/Arnaldi. 14.50 Come si apprende da Twitter, il secondo singolare tra i numeri 1 vedrà come da faprevisione Gabriel ...