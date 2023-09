LIVE – Reggiana-Cremonese 1-0 | Serie B 2023 2024 DIRETTA

(Di sabato 16 settembre 2023) Ladi, match valido per la quinta giornata di. I padroni di casa di Alessandro Nesta, dopo il pareggio a reti bianche nel derby emiliano con il Parma, vogliono conquistare la loro prima vittoria stagionale davanti ai tifosi di casa. La squadra di Davide Ballardini, dal suo canto, spera di proseguire ladi risultati utili consecutivi. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 settembre alle ore 16:15, chi vincerà? COME SEGUIRLA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1-0 (14? Pettinari) 14?- GOOL ...

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 15.00 Juventus - Lazio 18.00 Inter - ...Ascoli - Palermo Cosenza - Sudtirol FeralpiSalò - Modena Lecco - Brescia Pisa - Bari 16.15-...24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda ... Ascoli - Palermo; Cosenza - Sudtirol; Pisa - Bari e, dalle 16.15,- Cremonese. Alle 18.30 l'...... Bari 6; Cremonese e Cittadella 5; Cosenza e Como 4; Brescia, Pisa e Ascoli 3; Sampdoria*,...a Dazn per vedere in diretta tutte le partite della Serie B 2023 - 24 Per seguire in diretta...... Diretta Gol diretta Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming NOW Tutti i gol '' e la ... Ore 16:15 Serie B 5a Giornata:- CREMONESE diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in ...

LIVE REGGIANA-CREMONESE: Iniziata la partita, 0-0 CremonaSport

LIVE Reggiana-Cremonese 0-0, Vazquez impegna Bardi CuoreGrigiorosso.com

Reggiana e Cremonese si sfidano il 16 settembre alle 16:15, per il 5°turno di Serie B: info partita, streaming gratis, diretta live e probabili formazioni ...SERIE B, 5^ GIORNATA Venezia-Spezia 1-0 [56' Pohjanpalo (V)] - giocata ieri Ascoli-Palermo 0-1 [90'+3 Mancuso (P)] Cosenza-Sudtirol 2-2 [11'.Le formazioni ufficiali di Reggiana-Cremonese, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie B, in campo allo stadio 'Città.