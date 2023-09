(Di sabato 16 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e bentrovati alladell’edizionedel. Dopo la cancellazione dello scorso anno a causa del maltempo, la corsa dedicata al Pirata torna in calendario per eleggere il successore di Sonny Colbrelli, a segno nella sua stagione d’oro culminata con il successo nella mitica Parigi-Roubaix. Una corsa in cui bisognerà curare con particolare attenzione il GPM di Cima Gorolo (5,3 km al 5,3%) che fa da apripista al circuito di Longiano, di 15,9 chilometri da percorrere quattro volte, con il Crocetta e il muro di Via Belvedere. Il tutto sarà poi sublimato dal circuito di cinque km da affrontare quattro volte prima dell’arrivo in Viale Carducci davanti al monumento dedicato al corridore ...

Nel pomeriggio si tiene il Circuito Tricolore -Alberto Gorini, competizione di nordic walking agonistico federale. I pettorali si possono ritirare alle 12, mentre alle 14 è previsto un ...BORGIO VEREZZI 0 vs LEGINO 0Geko e NPC si sono già incrociate in questo precampionato nella finale delZorzi, a Campli. La gara sarà trasmessa in diretta su RTR (176 del Digitale Terrestre) e instreaming sulla ...figlio di Nita Rossi, si presenta comedella stessa, italo - inglese, per la precisione di ... Quindi, laBand con Croci,Pollina , Saladino. Fonici: Luciano Cortellini e Davide Tromby, ...

LIVE Memorial Pantani 2023 in DIRETTA: Sivakov e Hirschi i favoriti, Rota e Formolo ci provano OA Sport

LIVE LBA - XII Memorial Pentassuglia, prima gara tra Brindisi e la GeVi Napoli, diretta testuale (20:30) Pianetabasket.com

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'edizione 2023 del Memorial Pantani. Dopo la cancellazione dello scorso anno a causa del maltempo, la corsa dedi ...Questa sera il primo appuntamento davanti al proprio pubblico per la Happy Casa Brindisi, reduce dalla emozionante presentazione di ieri sera presso la scalinata Virgiliana. La prima gara del ...Questa sera il primo appuntamento davanti al proprio pubblico per la Happy Casa Brindisi, reduce dalla emozionante presentazione di ieri sera presso la scalinata Virgiliana. La prima gara ...