LIVE Italia-Polonia | Finale Europei volley 2023 in DIRETTA | a Roma gli azzurri sfidano Leon e Kaczmarek dalle 21 00

Leggi su oasport

(Di sabato 16 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladideglidi. Glivanno a caccia del bis consecutivo in una rassegna continentale, mentre i bianco-rossi inseguono la seconda affermazione della storia dopo il titolo del 2009. La stella assoluta dellaè il naturalizzato cubano Wilfredo, ritenuto da più parti uno dei giocatori più forti al mondo. Lo schiacciatore, attualmente in forza a Perugia con cui ha vinto meno di quanto ci si potesse aspettare, si è scatenato tra quarti die semi(3-1 contro Serbia e ...