LIVE Inter-Milan 5-1 | Serie A calcio in DIRETTA | Mkhitaryan | Thuram | Calhanoglu e Frattesi affondano la squadra rossonera

(Di sabato 16 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 19.58 L’vince il novantesimo derby della storia, vittoria netta e senza nessun’appello, ilcercando di recuperare la partita ha lasciato spazio ad una disfatta di dimensioni davvero pesanti. Si segnalano la doppietta di, l’eurogol di, il rigore dell’exe la rete nel finale di. Unica nota positiva per i rossoneri, il gol di Leao. 94? Finisce la partita,5-1. 92? Gooooooooooooooooooooool,, quinta rete nerazzurra con un inserimento perfetto,5-1. 90? Ci saranno cinque ...

Doppietta Mkhitaryan e capolavoro di Thuram. Leao in gol per i rossoneriA San Siro, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra Inter e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro, Inter e Milan si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024. Inter - Milan 5 - 1: sintesi e moviola 1 Si comincia. Iniziato ...

Inter e Milan si ritrovano di fronte dopo la semifinale di Champions dello scorso anno: entrambe sono a punteggio pieno. Inzaghi conferma Thuram al fianco di Lautaro in avanti, Acerbi gioca in difesa. Inter 2, Milan 1 al 58'. Rafael Leão ... Inter 3, Milan 1 al 69'. Henrikh Mkhitaryan (Inter) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lautaro Martínez.