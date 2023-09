LIVE Inter-Milan 2-1 | Leao accorcia | Inzaghi cambia qualcosa

(Di sabato 16 settembre 2023)è l’incontro valido per la quarta giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simonesfida ilper il derby numero cinque del 2023. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca a San Siro. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP2-1 65? TIRO POTENTISSIMO DI CARLOS AUGUSTO DALLA DISTANZA! RISPONDE MAIGNAN 62? Triplo cambio per l’: fuori Barella, Dimarco e Thuram. Dentro Frattesi, Carlos Augusto e Arnautovic. 61? Fallo scomposto di Theo Hernandez a centrocampo, giallo per lui 57? Giroud come Lautaro Martinez per Dumfries nel secondo gol nerazzurro: filtrante a tagliare ...

A San Siro, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra Inter e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Derby Inter-Milan: formazioni ufficiali e dove vederla in TV. In programma sabato 16 settembre alle 18, Inter-Milan sarà visibile in esclusiva su DAZN. Sblocca Mkhitaryan al 5', capolavoro di Thuram al 38'. INTER-MILAN Sabato 16/09 h.18.00 Arbitro: Sozza Assistenti: Carbone - Giallatini Quarto ufficiale: Guida VAR: Di Paolo AVAR: Piccinini

INTER-MILAN 2-0 (5' Mkhitaryan, 38' Thuram) LIVE MATCH 52' - Dimarco serve un bel pallone a Thuram che da ottima posizione non ha l'istinto di calciare con forza, pallone ...INTER-MILAN 2-0 (5' Mkhitaryan, 38' Thuram) LIVE MATCH 51' - Lotta Lautaro-Kjaer, l'arbitro fischia fallo punendo l'argentino. 49' - Punizione senza frutti per ...Inter e Milan si ritrovano di fronte dopo la semifinale di Champions dello scorso anno: entrambe sono a punteggio pieno. Inzaghi conferma Thuram al fianco di Lautaro in avanti, Acerbi gioca in difesa.