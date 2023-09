LIVE Inter-Milan 2-0 | si riparte dal secondo tempo!

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 settembre 2023)è l’incontro valido per la quarta giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilper il derby numero cinque del 2023. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca a San Siro. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP2-0 45? VIA AL19.02 Squadre pronte a rientrare in campo per iltempo L’va al riposo in questo primo tempo con un vantaggio di ben due gol grazie alle reti di Henrikh Mkhitaryan dopo appena cinque minuti di gioco, poi un eurogol di Marcus Thuram nel momento più difficile per i ...