LIVE Inter-Milan 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | Lautaro Martinez sfida Leao!

(Di sabato 16 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.45 L’ha vinto senza subire reti tutti i primi tre match di questaA. 17.40 Ilha vinto ciascuna delle prime tre partita per la terza volta negli ultimi quattro tornei diA. 17.35Martínez ha segnato otto reti contro iltra tutti i tornei, solo Giuseppe Meazza (12) e Stefano Nyers (11) hanno realizzato più goal nella storia dei nerazzurri nel derby dio. 17.33 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni: Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco;, Thuram. All. Inzaghi(4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo ...

SarriCLASSIFICA SERIE A:punti 9, Milan 9, Juventus 7, Lecce 7, Napoli 6, Atalanta 6, Verona 6, Fiorentina 4, Torino 4, Bologna 4, Frosinone 4, Genoa 3, Lazio 3, Sassuolo 3, Monza 3, ...Derby- Milan: formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma sabato 16 settembre alle 18,- Milan sarà visibile in esclusiva su DAZN. Ecco le probabili formazioni della partita: ...L'ha segnato nelle ultime 11 partite casalinghe contro il Milan, considerando tutte le competizioni; i nerazzurri non sono mai riusciti ad andare in gol in 12 derby interni consecutivi (11 ...All'Allianz Stadium i padroni di casa, imbattuti dopo tre giornate con due successi e un pareggio, proveranno a restare sulla scia di Milan e

Reijnders ha parlato prima dell'inizio di Inter-Milan: è il primo derby per il centrocampista olandese, determinato a vincere oggi.Inter-Milan, manca poco all’inizio del match. E’ arrivato il momento del derby della Madonnina. In casa nerazzurra, dopo le tre vittorie su tre partite, è arrivato il momento di sfidare quello che ...Si avvicina il primo vero big match della Serie A 2023/24, si tratta ovviamente del derby della Madonnina tra Inter e Milan. Vi invitiamo a commentare con noi in diretta live il big match della quarta ...