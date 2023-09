LIVE Inter-Fiorentina Primavera 3-0 | bomba di Berenbruch!

(Di sabato 16 settembre 2023)è l’incontro valido per la terza giornata del Campionato1: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Cristian Chivu sfida laallenata da Daniele Galloppa. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 13, si gioca al Konami Youth Development Centre. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP3-0 55? GOOOOOOL DEL 3-0 PER L’! 49? OCCASIONISSIMA! Cocchi manda Sarr davanti alla porta, che tira di sinistro trovando la parata del portiere. 48? Presenza particolare al Konami Youth Development Centre: Claudio Marchisio si trova in tribuna a vedere la ...

C'è un tocco di Vannucchi, corner per l'Inter. Dopo una serie di batti e ribatti, Stante calcia in girata senza impensierire gli avversari. 49' - Vannucchi sbaglia la prima costruzione, rimessa ...Inter-Fiorentina Primavera è l’incontro valido per la terza giornata del Campionato Primavera 1: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. L’Inter di Cristian Chivu sfida la ...46' - Nessun cambio all'intervallo, si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gara. 14.05 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di ...