LIVE Galarneau Pospisil-BarriosVera Tabilo 2-0 | Cile-Canada 1-1 Coppa Davis 2023 in DIRETTA | break di vantaggio nel doppio decisivo

(Di sabato 16 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATUTTE LE COMBINAZIONI DEL POSSIBILE ‘BISCOTTO’ 40-30risponde toccando il nastro. E’ punto. 40-15 Risposta di Barrios, sbaglia. 40-0 Altra prima, altro punto. 30-0 Due punti rapidi al servizio. 2-0delche ha iniziato meglio. A-40risponde e passa di rovescio. 40-40 Gran risposta diche poi sbaglia un dritto fa. 30-40 Ancora una bella risposta di. 30-30 Bravissimoa rete. 30-15 Prima vincente, Al servizio. 15-15 Chiude a rete il. 0-15 Bella risposta di. 1-0 Prima e gioco. 40-30 Rimane in campo la risposta di ...

Ora l'Italia è padrona del proprio destino 16:00 - Dopo una serie di 3 break consecutivi, Alexischiude il primo set 6 - 3 15:00 - Quinta giornata a Bologna e l'Italia deve sperare che il ...... 7 - 6 Jarry (Chi) - Diallo (Can) 6 - 4, 6 - 4/Pospisil (Can) - Barrios Vera/Tabilo (Chi) ... Ecco alcuni dei momenti storici dell'Italia nella competizione ITALIA - CANADA1922: LA PRIMA ......tennista piemontese è chiamato a reagire dopo la deludente sconfitta all'esordio controe ... SEGUI ILDI ITALIA - CILE SEGUI ILDI SONEGO - JARRY PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E ...Alexise Vasek Pospisil se la vedranno contro Filip Bergevi e André Goransson nel doppio di ... SEGUI ILDEL DOPPIO PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO CALENDARIO ...

LIVE Tabilo-Galarneau, Cile-Canada Coppa Davis 2023 in DIRETTA: sarà 'biscotto' per eliminare l'Italia OA Sport

Coppa Davis LIVE, Day 5: Canada-Cile 1-1. Jarry riporta i suoi in parità. Ora il doppio che decide se contro la Svezia bisognerà vincere uno o due rubber Ubitennis

Seconda vittoria consecutiva per il Canada che, dopo aver battuto l'Italia, piega anche la Svezia: momentaneo 2-0 a Bologna dopo i due singolari. Adesso il doppio, con l'Italia che osserva interessata ...Chi sono Galarneau e Diallo, i due semisconosciuti che hanno quasi eliminato l’Italia dalla Coppa Davis Andiamoli a conoscere insieme.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. 23.06: Con questa sconfitta per 3-0 la qualificazione per l'Italia alle finali di novembre si compli ...