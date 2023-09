LIVE F1 | GP Singapore 2023 in DIRETTA | comincia la FP3 | ultime prove generali in vista della qualifica

Leggi su oasport

(Di sabato 16 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.32 Alfa Romeo è l’unico team a scendere subito in pista con entrambe le macchine. Tutti gli altri restano in attesa ai box. 11.30 SEMAFORO VERDE!!!no in questo momento gli ultimi 60 minuti dilibere indelle qualifiche di Marina Bay. 11.26 I long-run di ieri hanno evidenziato una Ferrari competitiva ma in difficoltà sulla gestione delle gomme col passare dei giri, mentre gli avversariRossa erano più costanti seppur non capaci di fare una differenza enorme specialmente ad inizio stint. In ogni caso aè difficile sorpassare, quindi lae di conseguenza la track position sono fondamentali. 11.22 La Race Direction segnala un rischio pioggia al 20% per questa terza ...