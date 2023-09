LIVE F1 | GP Singapore 2023 in DIRETTA | alle 11 30 la FP3 | Ferrari vuole confermarsi al vertice sul giro secco

(Di sabato 16 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.54 Si riparte dopo un venerdì abbastanza sorprendente, che ha visto la migliordell’anno (su un tracciato sulla carta non particolarmente favorevole) e la peggior Red Bull della stagione. Vedremo se la notte di Marina Bay avrà rimescolato nuovamente i valori in campo verso le qualifiche odierne. 10.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza sessione di prove libere del GP di, quindicesimo round stagionale del Mondiale di F1. Presentazione qualifiche – Highlights prove libere – Cronaca FP2 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche per il Gran Premio di ...

DIRETTA PROVE LIBERE 3 GPA PARTIRE DALLE 11:30 Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai ...Le qualifiche del Gran Premio di2023 di F1 sulla pista di Marina Bay saranno visibili in chiaro su TV8, in differita e in ... La trasmissioneandrà dunque su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, ...Le qualifiche del GP di2023 a Marina Bay di Formula 1 saranno visibili oggi in tv : ecco le informazioni su ...QUALIFICHE GARA DOMANI IN TV LE PREVISIONI METEO Sabato 16 settembre 2023 ...24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda ... Alle 15 la partenza delle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di, commento di Manuel ...

Formula 1 LIVE: GP Singapore, FP2 in diretta Autosprint.it

Le prime due sessioni di prove libere prima della gara al Marina Bay Street Circuit non hanno prodotto buoni risultati per Max Verstappen e Sergio Perez. Pertanto, ci si aspetta che questo possa esser ...Si disputa a Marina Bay la seconda giornata del GP di Singapore. Qui il racconto della giornata in tempo reale ...Oggi, sabato 16 settembre, andrà in scena la seconda giornata del week end del GP di Singapore, round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato di Marina Bay si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le p ...