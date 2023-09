LIVE America’s Cup 2023 | regate preliminari in DIRETTA | parte la prima regata con Luna Rossa

(Di sabato 16 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:25 Attenzione! Cade dal foil New Zeland, che è praticamente ferma. Occasione per, che passa sottovento gli oceanici. 15:23 Ottima virata dell’imbarcazione italiana, che mantiene una buona velocità superando New Zeland. Confermate leda sei lati. 15:22 Quarto posto momentaneo per, che prende una buonanza volando ad oltre 23 nodi. Problemi per Ineos Britannia ed Alinghi. 15:20 Vento calato drasticamente. Il primo lato deve essere coperto entro 10 minuti, altrimenti si rischia l’annullamento della. INIZIA LA15:17 Orient Express che scende dal foil a 2 minuti dallanza. Problema di ...

streaming su YouTubeCup qui. La nostra intervista di questa mattina allo skipper di Luna Rossa Prada Pirelli Max Sirena: La Gallery del dock out...illness get back to living the productive life they want to.'... Asia, Europe and Latin. Prudential'diverse and ...Il brano'intitola La notte e dà il titolo all'album che esce il ... L'abbiamo incontrata alle prove deinei palazzetti in ... Rumore è nato durante un viaggio in, nel parco nazionale di ...... seguito diuscito nel 2018. Il disco annuncia una nuova ... Quando esce il nuovo album dei 30 Seconds To Mars It'The End Of ...Music per aver accesso alla presale dei biglietti deldei ...

LIVE America's Cup 2023, regate preliminari in DIRETTA: Luna Rossa ci riprova dopo l'esordio rimandato. Dalle 15.05 si comincia OA Sport