LIVE America’s Cup 2023 | regate preliminari in DIRETTA | New Zeland si aggiudica la seconda regata Luna Rossa in ultima piazza

(Di sabato 16 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:45 Assegnati solamente i 10 punti all’imbarcazione vincitrice, ragion per cui Newvola al comando con 15 punti, dinanzi ad Orient Express con 10.mestamente a 0. Domani l’equipaggio italiano dovrà sfruttare al meglio le trepreviste, per agguantare laposizione utile alla qualificazione al match race finale. 17:43considerata chiusa con una sola barca arrivata. Comitato di gara che ha forzato la mano, sbagliando, pur di mettere in scena unadi flotta. 17:39 Giuria che nel frattempo ha deciso di annullare le altre duein programma. 17:38 Newsila ...

LIVE America's Cup, regate preliminari in DIRETTA: bentornata, Luna Rossa! Prime regate di flotta contro Ineos e New Zealand OA Sport