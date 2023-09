L’Italia è il Paese dei tengo famiglia | i nostri giornalisti non hanno le palle per fare domande Jack Folla

(Di sabato 16 settembre 2023) Il Fatto quotidiano ospita un’intervista di Claudio Sabelli Fioretti a Diego Cugia creatore di. E se non sapete chiè, sono problemi vostri. Lo spunto è una nuova trasmissione di Cugia, sull’ambiente e sugli animali che si chiama La Zampata e andrà in onda su Rai2 tutti i sabato a partire da oggi, alle 17. Ma questo ci interessa relativamente. Ecco alcuni brani dell’intervista. Una volta hai detto che al mondo vincono i mediocri… I mediocri girano liberi. Ma veramente? Era un rap di. Cioè? Diceva ‘i mediocrioccupato tutto: politica, televisioni, giornali. Tutto’. E? I mediocri girano liberi come poliziotti. E se vedono passare un’idea, la sbattono dentro. Che cosa pensi della Meloni? Ce ne sono due: una che sbraita con gli occhi ...

