L' Iran a un anno dall' omicidio di Mahsa Amini

Oggi è il primo anniversario della morte di Mahsa Jina Amini, evento scatenante di una lotta che da allora non si è mai fermata. In questa lotta per la libertà in, sono le donne a emergere come coraggiose leader della disobbedienza civile. Nonostante le severe leggi che impongono l'hijab obbligatorio, sfidano apertamente il regime, promuovendo un ......per l'. La morte di Mahsa Amini ha risvegliato nel Paese un fuoco così forte che resiste ancora oggi. E probabilmente non si spegnerà finché il regime non sarà caduto. È passato undall'inizio della rivoluzione delle donne, cosa è successo all'"L'aspetto più importante e minaccioso per la Repubblica islamica è il fatto che questa rivolta non sia ...

In Iran 500 morti a un anno dalle proteste per Mahsa Amini. Usa varano nuove sanzioni Il Sole 24 ORE

Iran, un anno di proteste Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo

Leggi su Sky TG24 l'articolo Un anno dopo l'omicidio di Mahsa Amini, l'Iran tra straordinarie proteste e repressione ...Il 16 settembre di un anno fa moriva a Teheran la giovane Mahsa Amini ... a parte inasprire le sanzioni verso l'Iran. Il 24 novembre l’Onu ha creato un gruppo d’indagine sulle tantissime violazioni ...Dal 16 settembre 2022 le strade iraniane hanno iniziato a gridare queste tre parole. In nome di una donna diventata simbolo della rivoluzione che da un anno agita l'Iran: Mahsa Amini. Una ragazza ...