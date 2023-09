L’ipotesi di un uccello nel motore | poi il muro di fuoco | cosa sappiamo sull’incidente

... al perenne inseguimento di undalle gambe lunghe e ... Mauro De Mauro, cronista del quotidiano'Ora, ha da poco parcheggiato ... Tra ledi omicidio: il ruolo da lui avuto nella stesura ...I paleontologi'hanno chiamata Fujianvenator prodigiosus , e le ...che doveva trattarsi di una creatura molto simile ad un, ... Per poter capire quale delle duesia quella corretta, ...di reato si apre con una vista dall'alto di New York e ...una versione cinematografica di quella "Parigi a volo di" ... In questa lunga ripresa si può vedere chiaramente'ombra gettata ...... gigantesche zampe di piò o meno 80 metri, undi 17 metri ... Ad essere del tutto onesti,'umanoide era stato già stato ... Tra le varie, c'è quella che siano state tracciate durante la ...

Schianto di una Freccia Tricolore a Caselle, ipotesi "bird strike": che cosa è e perché è così pericoloso per… La Stampa