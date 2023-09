Lione | ufficiale l’arrivo di Grosso | l’ex Juve torna in Francia dopo 14 anni

(Di sabato 16 settembre 2023) Per l'exntus si tratta di un ritorno, in quanto - da calciatore - ha già indossato la maglia dell'Olimpiquetra il 2007 e il 2009

Oggi avrà invece l'arduo compito di risollevare ilche attualmente occupa l' ultimo posto in classifica in Ligue 1, con un solo punto conquistato in 4 gare disputate.Commenta per primo La notizia era già nell'aria da qualche giorno, ma ora è: Fabio Grosso è il nuovo allenatore del. Dopo aver riportato in Serie A il Frosinone (che lo ha sostituito con Di Francesco) e aver rifiutato un'offerta dalla Sampdoria in Serie B (...Fabio Grosso è il nuovo allenatore del: arrivato anche l'annunciodella società francese Fabio Grosso è il nuovo allenatore del, che ne ha annunciato il ritorno con un comunicato. IL COMUNICATO - Fabio ...Calciomercato - Una notizia nell'aria da giorni che è adesso diventata: Fabio Grosso è il nuovo allenatore del, preferito a Gattuso . Ecco il comunicato, apparso sul sito del club francese: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...

Grosso nuovo allenatore del Lione: è ufficiale, i dettagli dell'accordo Corriere dello Sport

Lione, UFFICIALE: Grosso è il nuovo allenatore Footballnews24.it

"L'Olympique Lyonnais è lieta di annunciare la nomina di Fabio Grosso come capo allenatore della squadra professionistica a partire da lunedì 18 settembre. L'ex difensore della nazionale italiana, ...Allianz Stadium: gli aggiornamenti live su Juve Lazio, sfida valida per la quarta giornata di Serie A 2023/2 (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – La Juve affronta la Lazio questo pomeriggio n ...Fabio Grosso è ufficialmente il nuovo allenatore del Lione. Il campione del mondo 2006 prende il posto di Laurent Blanc.