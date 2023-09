Lione-Le Havre domenica 17 settembre 2023 ore 20 | 45 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Grosso è il nuovo allenatore dei Gones

Leggi su infobetting

(Di sabato 16 settembre 2023) Si chiude il turno di Ligue1 e tocca al, che ha appena esonerato Blanc dopo la brutta partenza con 3 sconfitte in 4 partite e ben 10 gol subiti. Si chiude un altro capitolo dei, che non hanno trovato neppure nell’ex ct francese l’uomo giusto per riportarli in alto. Il nome per il sostituto è Fabio, con InfoBetting: Scommesse Sportive e