L’Inter domina il derby con una cinquina | primo posto per Inzaghi | disfatta Milan

(Di sabato 16 settembre 2023) Grandissima prova da parte deldi Simoneche si aggiudica ildio battendo ilcon un risultato sorprendente. Nelstracittadino,ha fatto man bassa di emozioni, travolgendo ilcon un risultato incredibile di 5-1. La squadra guidata da Simoneè ora in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo quattro giornate di campionato. Un colpo fulmineo di Henrikh Mkhitaryan ha sbloccato la partita dopo soli cinque minuti di gioco. Prima della fine deltempo, Marcus Thuram ha stupito tutti con un destro preciso che ha colpito l’incrocio dei pali, portando il vantaggio nerazzurro al raddoppio. Nonostante un lampo di Rafael Leao al 57? che ha riaperto la ...

