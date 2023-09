L’influencer marketing non è semplice unione di «profilo molto seguito» e «prodotto che ha bisogno di visibilità»

(Di sabato 16 settembre 2023) Giada e Serena sono due persone comuni, con tre figli, due coniglietti e la passione per i giochi da tavolo. Eppure, da qualche anno, la semplicità del loro quotidiano passa anche dai telefoni delle decine di migliaia di persone che seguono i profili social di duemammetrefigli: su Instagram e su TikTok. Il successo dei loro contenuti – reso possibile dalla loro simpatia, creatività e strategia comunicativa – ha recentemente attirato l’attenzione di Paramount Pictures, tramite la mediazione dell’agenzia dPlace, che ha curato la campagna di promozione social del film Tartarughe Ninja Caos Mutante. LEGGI ANCHE > Con @duemammetrefigli è più facile smentire le false credenze sul fatto che «per crescere un figlio servono una mamma e un papà» Perché il cinema hadei social network? In una precedente puntata di Under The Reels, avevamo spiegato come la tv abbia ...

