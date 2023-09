L’imbarazzante snobismo della stampa contro Elly Schlein di Giulio Gambino

Leggi su tpi

(Di sabato 16 settembre 2023) Non èa essere poco chiara quando parla. Sono alcuni media che sono quanto di più distanti dal suo pensiero e che per questo rendono la segretaria del Partito Democratico una macchietta da ridicolizzare. Capita così che sfogli il principale quotidiano italiano e trovi un pezzo che riassume (parzialmente) la puntata del più noto talk show serale di una delle più importanti reti televisive. L’autrice, Maria Teresa Meli, intervistatrice esclusiva di Matteo Renzi, si cimenta in una sorta di commento — non il giorno successivo la trasmissione ma ben due giorni dopo, quindi ha avuto modo di pensare. E scrive: “La puntata…è partita dai migranti, tema caro alla segretaria dem. A un certo punto la conduttrice ha chiesto a: «La interrompo subito, lei oggi ha detto, parlando di Lampedusa, che è la dimostrazione del fallimento ...