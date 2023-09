Lilli Gruber durissima su Giorgia Meloni | lo sfogo in diretta Tv

(Di sabato 16 settembre 2023) News Tv. Si parla della premier durante la puntata di ieri, venerdì 15 settembre 2023, di Otto e Mezzo. In particolarepone una domanda pungente al suo ospite:sarebbe pronta ad intraprendere una crociata? Una presa in giro dovuta al discorso della leader di FdI a Budapest. Un attacco neanche troppo sottile quello della conduttrice alla premier inTv su La7. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Caterina Balivo, la triste notizia arriva inTv: il lutto è sconvolgente Leggi anche: “Reazione a catena”, questo ragazzo “ha salvato quest’edizione del programma”: ecco di chi si trattaattacca: la premier vuole una crociata? La conduttrice sta ...

... non condivido alcune cose sugli omosessuali o sul rapporto tra le donne e il mondo del lavoro': Italo Bocchino, in collegamento cona Otto e mezzo su La7, ha parlato del caso del ...La segretaria del Partito democratico ha mostrato tutti i limiti della sua leadership nell'intervista cone Massimo Giannini su La7. L'ultimo episodio di una crescente distanza con l'establishment che una volta la sosteneva.L'ultima ospitata di Elly Schlein daa Otto e mezzo su La7 ha fatto parecchio discutere: la segretaria dem è finita nel mirino delle critiche per essere stata spesso confusa e non precisa su temi insidiosi come migranti e ...'Il passo successivo sarà quello di proclamare una crociata per difendere il Dio cristiano - cattolico', attaccaa Otto e mezzo su La7, nella puntata del 15 settembre riferendosi alle ultime dichiarazioni di Giorgia Meloni . 'È sempre rischioso tirare in ballo la religione, no'. 'Facciamo ...

Elly Schlein "mi ha fatto tenerezza", Aldo Grasso a valanga su Gruber e Giannini Il Tempo

Un disastro. L'intervista di Elly Schlein a Otto e mezzo dell'altra sera è stata un supplizio per elettori ed esponenti del ...Guardo raramente Lilli Gruber. Però avantieri l’ho guardata per capire Elly Schlein, che se l’è cavata più che bene dinanzi a una giornalista, non curiosa ma ostile, con una coscienza di sé ...(Il Riformista) Ne parlano anche altre fonti "Chi la capisce se parla così". E' la domanda che Lilli Gruber pone a Elly Schlein, segretaria del Pd, nella puntata di Otto e mezzo di oggi 14 settembre ...