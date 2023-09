Il procuratore generale della, Al Sediq al Sour, ha annunciato l'apertura di unasul crollo delle due dighe a Derna domenica scorsa che ha causato migliaia di morti. L'indagine, ha precisato il procuratore, ...... l'alleanza Cina - Corea del Nord, le morti degli operai a Chieti e l'antidumping dell'Ue ... Subito sotto torna la devastazione in(', il dramma e 20 mila vittime'). LA REPUBBLICA '...Subito sotto troviamo invece l'sul Superbonus ('Perché era inevitabile bloccare il ... In spalla spazio all'ambiente, con il le inondazioni in('Inondazioni inoltre duemila morti')...Una successivadel media albanese Exit.al ha rivelato che anche i trafficanti di esseri ... tra cui le accuse di aver respinto le persone in, le violazioni dei diritti umani al confine ...

Libia: inchiesta su crollo dighe, 4 mila corpi identificati Tiscali Notizie

Dopo la tragedia, al via inchiesta per il crollo delle dighe Ticinonline

Il procuratore generale della Libia, Al Sediq al Sour, ha annunciato l'apertura di una inchiesta sul crollo delle due dighe a Derna domenica scorsa che ha causato migliaia di morti. (ANSA) ...Roma, 16 set. (askanews) - In Libia gli abitanti della città di Al Bayda cercano di ripulire le loro abitazioni dai detriti e dal fango dopo le spaventose inondazioni del 10 settembre. Al Bayda è solo ...Sale almeno a 11.300 il numero dei morti a Derna durante la tempesta che ha colpito la parte orientale della Libia ...