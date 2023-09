Libia | Derna sotto il fango dopo le inondazioni

Le immagini aeree mostrano strade fangose e persone che cercano sopravvissuti tra le macerie degli edifici crollati durante le inondazioni a, nellaorientale. Migliaia di persone sono state uccise nel disastro e altre migliaia risultano disperse. 16 settembre 2023Dopo la distruzione, il macabro spettacolo delle migliaia di cadaveri che stanno affiorando, mentre le zone allagate della città di, in, piano piano si asciugano. I residenti e i soccorritori accorsi sul posto dopo la devastante alluvione , provocata da un evento meteorologico di intensità estrema , continuano a ......il contingente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato inviato a, la città libica colpita dal devastante uragano Daniel. L'Italia si è mobilitata immediatamente per aiutare laTre pulmini carichi di coperte, dolci per i bambini, pane e acqua, in un viaggio lungo e faticoso da Bengasi a, per portare aiuti alle popolazioni dellacolpite dalle alluvioni provocate dal crollo di due dighe dopo il passaggio dell'uragano Daniel, domenica scorsa. Il vescovo Sandro Overend ...

Libia, a Derna riprendono a circolare le automobili - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

DERNA, 16 SET - Le organizzazioni umanitarie lanciano l'allarme per il crescente rischio di diffusione di malattie dopo che le inondazioni hanno causato migliaia di morti e dispersi nella Libia orient ...Le immagini aeree mostrano strade fangose e persone che cercano sopravvissuti tra le macerie degli edifici crollati durante le inondazioni a Derna, nella Libia orientale. Migliaia di persone sono ...Le autorità libiche hanno aperto un’indagine e il principale indagato sembra essere proprio l’attuale amministrazione della città di Derna. Sotto la lente anche le misure adottate nelle ore ...