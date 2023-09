Libia | dalle inondazioni danni incalcolabili sulla città martire di Derna

(Di sabato 16 settembre 2023) Le Nazioni Unite esprimono forte preoccupazione per quanto sta accadendo indove lo scorso fine settimana si è abbattuta una catastrofe senza precedenti. In Cirenaica, nel Nord-Est del paese, il ciclone Daniel, un uragano mediterraneo, ha distrutto ladiprovocando migliaia di vittime, forse 20mila. Nell’arco di 24 ore sono caduti 400 millimetri di piogge torrenziali che hanno causato il crollo di due dighe. Le strutture infrante hanno rovesciato a monte dicirca 33 milioni di metri cubi di acqua. Interi quartieri dellaportuale sul Mediterraneo sono stati spazzati via. Sono in corso da quasi una settimana le ricerche dei dispersi – decine di migliaia di persone – e delle vittime. Persone sparite nel nulla sono riapparse senza vita a 100 chilometri di distanza, portate via ...

...mamma morta di sete nel deserto insieme alla sua bambina Si trovavano al confine tra lae la ... (che sono quelle relativi ai respingimenti, ndr ) non si applicano nei casi previsti...... sperando che gli arrivi a Lampedusa calassero e scomparisserocronache, Giorgia Meloni si è ... Poi, se si aggiunge il terremoto in Marocco e l'inondazione in, la situazione è preoccupante ...Tre pulmini carichi di coperte, dolci per i bambini, pane e acqua, in un viaggio lungo e faticoso da Bengasi a Derna, per portare aiuti alle popolazioni dellacolpitealluvioni provocate dal crollo di due dighe dopo il passaggio dell'uragano Daniel, domenica scorsa. Il vescovo Sandro Overend Rigillo, vicario apostolico di Bengasi, nella regione ...... è questo, per ora, l'ultimo bilancio delle devastanti inondazioni che hanno colpito lanord -... la città maggiormente flagellataalluvioni. Le vittime complessive sarebbero, invece, 11.000.

Libia, dietro le inondazioni c'è stato un tremendo uragano mediterraneo WIRED Italia

Libia, Derna sepolta dalle acque. 11.300 morti, migliaia di dispersi Avvenire

I gruppi hanno riferito di essere partiti da Djerba e Sfax in Tunisia e Zawia in Libia, pagando fino a 6mila dollari per i viaggi con partenza dalla Libia e fino a 3mila dinari tunisini per gli altri.ROMA – WindTre è vicina alla popolazione della Libia colpita dal violento uragano. Per offrire un sostegno ai propri clienti mobili prepagati, sia Consumer che Business, e permettere loro di essere in ...Lo dicono i dati e la storia. Spiega ad Huffpost il professor Christopher Hein: "Cosa vuol dire un blocco navale Non ha mai funzionato, ricordate ...