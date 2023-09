Libia | caos e confusione nei soccorsi | eppure siamo un paese ricco

e confusione regnano ancora nelle zone dell'est dellacolpite dalle inondazioni. Il bilancio continua ad aggravarsi ed è impossibile prevedere quante saranno le vittime in questo martoriato ...Il disastro ha messo in luce tutta la fragilita' della, divisa per anni da guerre e politica, ... "A Derna c'e' ancora, gente ovunque che chiede aiuto, spiega medici senza frontiere. Siamo ...La tempesta Daniel ha scatenato ilin tutta laorientale domenica, facendo scoppiare dighe e distruggendo edifici in molte città, ma in particolare ad Al Bayda, Al Marj e nella città ...'Tra colpi di stato e disastri naturali ine Marocco è inevitabile che andrà sempre peggio - ha proseguito ancora Tajani - , quindi l'Italia da sola non può farsi carico di questo problema che ...

Mentre si spazza via il fango e si cercano ancora corpi, i residenti parlano della disorganizzazione che ha rallentato i soccorsi. Dopo anni di guerra civile dalla caduta di Gheddafi, ora la Libia è ...Si scava ancora a Derna, sette giorni dopo la devastante tempesta che ha spazzato via la citta', divenuta spettrale. Si scava nel fango e tra i detriti per cercare i dispersi e a terra per dare sepolt ...Roma, 16 set. (askanews) - In Libia gli abitanti della città di Al Bayda cercano di ripulire le loro abitazioni dai detriti e dal fango dopo le spaventose inondazioni del 10 settembre. Al Bayda è solo ...