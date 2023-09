L’Era Glaciale film stasera in tv 16 settembre | cast | trama | curiosità | streaming

(Di sabato 16 settembre 2023)è ilin tv sabato 162023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Ice Age USCITO IL: 24 aprile 2002 GENERE: Animazione ANNO: 2002 REGIA: Chris Wedge, Carlos Saldanha: Leo Gullotta, Claudio Bisio, Pino Insegno, Ennio Coltorti, Franco Zucca, Gerolamo Alchieri, Mario Bombardieri, Paolo Lombardi DURATA: 81 Minuti...

Su Italia 1 dalle 21.21. Un mammut, una tigre, un protoscoiattolo e un bradipo si uniscono (in un divertentissimo film d'animazione) per restituire un cucciolo di essere umano alla sua ...

