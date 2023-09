Leila Belhadj Mohamed. Perché ci serve una tutela internazionale dei nostri diritti digitali

(Di sabato 16 settembre 2023) In un mondo in cui la vita delle persone si svolge anche nel digital, si aprono spazi di riflessione suie le tutele che ognuno deve avere anche online. Dall’uso dei dati personali alla privacy, alla regolamentazione delle applicazioni dell’intelligenza artificiale per un uso etico e non discriminatorio. Temi chiave dell’impegno dell’attivista digitale ospite a «Imagine Bergamo» domani alle 18 al Polaresco insieme a Espérance Hakuzwimana Ripanti, con cui dialogherà sul tema «Pace oltre le frontiere»

Leila Belhadj Mohamed. Perché ci serve una tutela internazionale ... L'Eco di Bergamo

Radio3 Mondo | S2023 | Cuba salva i suoi soldati dalla Russia ... RaiPlay Sound

Le applicazioni dell’intelligenza artificiale non sono tutte uguali. Grazie ad essa si può scrivere un testo in pochi secondi utilizzando ChatGPT, creare immagini in un click come in Midjourney, ...