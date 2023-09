Lega | oggi la Pontida da record tra Europa | autonomia e sicurezza

(Di sabato 16 settembre 2023) Sul palco sei governatori e cinque ministri, chiude il segretario Salvini, ospite Marine Le Pen, in quella che si preannuncia una ‘da’, parte la campagna dellaper le prossime europee, ma anche per il voto delle amministrative. Per la 35esima edizione della manifestazione nata nel 1990 (ci sono state più appuntamenti nello stesso anno) si attendono migliaia di persone: circa 200 pullman, di cui una cinquantina ‘targati’ Lombardia, regione ospitante che fa la parte del leone tra le presenze, sono attesi per ascoltare gli interventi dei sei governatori leghisti, dei cinque ministri del Carroccio, dell’ospite e protagonista della politica francese Marine Le Pen e del segretario dellaMatteo Salvini che chiuderà gli interventi. “E’ un appuntamento importante, fondamentale. ...

... la presidente della Commissione Ue, che rispondendo alla lettera della premier Giorgia Meloni,... D'altra parte il capo dellasi prepara ad "incassare": domani in Cdm arriveranno le misure ...'Ma laè popolare, come lo era la sinistra di un tempo. Un'aspirazione che il Partito democratico ha abbandonato e che noi raccogliamo. E' questo che ci distingue dalla sinistra die che ci ...L'ex attaccante della Lazio anche,opinionista di Sky, è stato ospite della casa del West Ham ... Un'accoglienza da brividi che testimonia l'affetto che, ancora dopo anni,Di Canio con il ...... ma anche il calo di un punto e mezzo per Fratelli d'Italia e lain crescita di due punti. Con ... La puntata di(Meloni e von der Leyen a Lampedusa) sarebbe seguita dall'episodio successivo (...

Pontida, Salvini: "Le Pen rappresenta l'Europa che vogliamo" Sky Tg24

Lega, al via la Pontida da record tra Europa, autonomia e sicurezza Adnkronos

E che ad andare con Le Pen non ci pensa neppure. Ma Salvini non allenta l’abbraccio che lo lega all’ultradestra. Anzi, dal raduno dei giovani leghisti che ha animato ieri la vigilia di Pontida, giunge ...Il contestatissimo progetto del Campidoglio, voluto dalla lobby pro-tram della sinistra con la complicità di un certo mondo ecologista di maniera, di realizzare una nuova linea tranviaria ...Oggi, in quella che si preannuncia una 'Pontida da record', parte la campagna della Lega per le prossime europee, ma anche per il voto delle amministrative. Per la 35esima edizione della ...