L’economia debole di Xi Jinping produce “bamboccioni” e blocca la classe media

Leggi su formiche

(Di sabato 16 settembre 2023) Molti giovani cinesi si trovano ad affrontare la disoccupazione a seguito della pandemia. Una condizione che li porta a tornare a casa con i genitori. Questa tendenza è determinata da un mercato del lavoro difficile, in particolare per la fascia di età compresa tra i 16 e i 24 anni, con tassi di disoccupazione urbani che hanno raggiunto livelli record e su cui il governo ha ordinato il silenzio (niente più pubblicazione di dati statistici da qualche settimana). Iinternazionali li chiamano “full-time adult children”, la loro esistenza racconta di una Cina in fase di difficoltà economica strutturale, con un indebolimento delle prospettive per lae un nuovo, complicato patto sociale da costruire (con tutti i rischi del caso). I migliori senza lavoro Più o meno uno su cinque tra i giovani non lavora. Ci sono circa 16 ...