Leclerc | ' Non ci aspettavamo di essere così veloci'

(Di sabato 16 settembre 2023) Per uno specialista del giro secco come lui, ritrovarsi terzo nonostante un ritardo di soli 79 millesimi deve far male. Ci proverà domani Charles, che scatterà dalla seconda fila nel GP di ...

Le qualifiche del GP di Singaporehanno deluso le aspettative, consegnandoci una griglia che promette spettacolo per domani: pole position per Carlos Sainz, poi Russell e. Fuori dalla top ......il tempo di 1.30.984 e precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Charles... Dopo 5 annic'è una Red Bull in Q3, con Verstappen e Perez eliminati nel Q2. Incidente Stroll al ...... ma è sotto investigazione per 'impeding', Sergio Perezè andato oltre un tredicesimo tempo. Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Singapore: 1 Sainz, 2 Russell, 3, 4 Norris, 5 ...Terzo tempo per l'altra Rossa di. Nel finale un gran giro di Russell (Mercedes) ha impedito ...fattoinsolito, e soprattutto di Verstappen, che partirà così dalla sesta fila.

F1 | Leclerc sorpreso: "Non ci aspettavamo questo avvio!" Motorsport.com - IT

F1 Singapore, Leclerc: "Buona giornata, ma non illudiamoci" | FP FormulaPassion.it

2019, 2022 e 2023. Tre edizioni, tre pole position consecutive da parte della Ferrari. Anche quest’anno il team del Cavallino ha messo la propria firma sulla prima casella di Singapore, ma non con ...Il monegasco della Ferrari ha ammesso che vedere una SF-23 così competitiva è una sorpresa anche per la squadra stessa, nella speranza che in gara non ci siano problemi di degrado ...Nel sabato che in pochi si aspettavano, ma che in molti sognavano, la Red Bull esce di scena con entrambe le monoposto dopo il Q2: non accadeva da 5 anni. A Singapore fa festa la Ferrari, un po' meno ...