Lecce | D'Aversa | 'Krstovic sta bene | Sansone indietro Oudin meglio'

(Di sabato 16 settembre 2023) Roberto D', tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monza: "Per quanto si possa es...

È il ruolino deldi Roberto D', la grande rivelazione di questo primo mese di campionato. Pantaleo Corvino, direttore tecnico nonché deus ex machina del club salentino avrebbe messo la ...Roberto D', allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Monza Roberto D', allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il ...Alla vigilia del match contro il Monza, il tecnico del, Roberto D'ha presentato la gara di domani all'U - Power Stadium: "Durante la sosta abbiamo lavorato molto migliorando la condizione fisica di tutti i giocatori: due settimane di ottimo ...... assenti Dermaku eZinedin Smajlovi I convocati di D': assenti Dermaku eZinedin Smajlovi 16/09/2023 - 12:01 Redazione Sport 0 474- Il tecnico Roberto D'ha convocato i seguenti ...

Calcio: Lecce; D'Aversa, entusiasmo si ma non presunzione Agenzia ANSA

Lecce, D'Aversa: "Ecco come stanno Krstovic e Sansone..." Fantacalcio ®

Il mister del Lecce Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Monza. Ecco alcuni frammenti delle parole del tecnico abruzzese in merito: "Questa posizione di ...Il Lecce torna in campo alla ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali e lo fa ospite del Monza. A presentare la gara in conferenza stampa è stato quest’oggi mister Roberto D’Aversa. Questa ...Le dichiarazioni dell'allenatore del Lecce in vista del match contro il Monza: le condizioni della punta montenegrina e le novità ...