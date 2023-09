(Di sabato 16 settembre 2023) Di questi tempi, per la precisione il 12 settembre di ogni anno, si racconta che la ‘strega di’ si aggiri con un carro che arranca dietro di lei per il parco, con una veste sdrucita e un arco... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

L'ex ad rossonero Adriano Galliani, candidato del centrodestra per il seggio lasciato vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi alle, ha scelto il Teatro Binario 7 per la sua 'in ...E su una sua eventualein politica il generale Vannacci ha detto: 'Faccio il soldato. ... ha deciso di non accettare la candidatura con Forza Nuova alledi Monza per la Camera. '...E su una sua eventualein politica il generale Vannacci ha detto: 'Faccio il soldato. ... ha deciso di non accettare la candidatura con Forza Nuova alledi Monza per la Camera. '...

Le suppletive in discesa di Galliani a Monza sono un po’ in salita Il Foglio

Suppletive Monza: 25 settembre 'discesa in campo' Galliani, al via campagna elettorale La Gazzetta del Mezzogiorno

Il seggio in Senato che sembrava scontato per l'amministratore delegato del Monza è meno scontato del previsto. Marco Cappato sta mettendo in difficoltà sia lui che il centrosinistra ...Cateno De Luca ha aperto la propria campagna elettorale per la sua candidatura alle elezioni suppletive al Senato del prossimo 22 – 23 ottobre nel collegio Monza – Brianza (dove venne eletto Silvio Be ...Agenzia Roma, 14 set. L’appuntamento è per lunedì 25 settembre, alle 18.30, a Monza. L’ex ad rossonero Adriano Galliani, candidato del centrodestra per il seggio lasciato vacante dopo la morte di Silv ...