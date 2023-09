Ovviamente, la scelta di utilizzare il 4 - 3 - 3 potrà essere attuabile anche in caso di presenza di Terranova: sotto questo punto di vista,ha varie, ma tutto dipenderà dall'ex ...... per il gioco divolevamo un attaccante utile per la fase di non possesso come le sue. ...avremo un valore diverso dei giovani che abbiamo in rosa sui quali abbiamo fatto delle...... per il gioco divolevamo un attaccante utile per la fase di non possesso come le sue. ...avremo un valore diverso dei giovani che abbiamo in rosa sui quali abbiamo fatto delle...Tante assenze e qualche dubbio per, il suo Benevento deve fare a meno di ben otto calciatori. Tello e Karic, protagonisti sul mercato fino alle battute conclusive del primo settembre, ...

Le scelte di Andreoletti per il derby: torna Telllo, fuori in sette anteprima24.it

Benevento, Andreoletti: "Vedo una squadra viva. Il gruppo può ... LabTV

Il tecnico del Benevento Matteo Andreoletti in sala stampa ha presentato la gara di domenica sera con la Casertana.Da una parte ci sarà chi andrà alla ricerca di conferme dopo il primo successo stagionale; dall’altra chi invece vuole scattare col piede giusto dai blocchi di partenza del campionato, dopo aver attes ...Da una parte ci sarà chi andrà alla ricerca di conferme dopo il primo successo stagionale; dall’altra chi invece vuole scattare col piede giusto dai blocchi di partenza del campionato, dopo aver attes ...