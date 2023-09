Le pillole di Polly | recensione di Tutto il blu del cielo di Mélissa Da Costa

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 settembre 2023) “In fondo, è un bene. Almeno dimenticherò”. Questo ha pensato il giovane Émile quando gli hanno comunicato una diagnosi che avrebbe messo a tappeto anche il più ascetico dei monaci buddisti: Alzheimer precoce e, nella migliore delle ipotesi, un’aspettativa di vita di due anni. Ma a lui, almeno così pensa, non importa niente di abbandonare quella vita che l’ha tradito. L’ha tradito perché gli ha riservato un lavoro da contabile che lo annoia e lo rende infelice, ma sopratl’ha tradito perché gli ha tolto Laura, l’amore della sua vita che l’ha abbandonato un anno prima, lasciandolo da solo a leccarsi le ferite. È vero, a volergli bene ci sono i genitori e la sorella, Marjorie; poi, c’è Renaud, che gli è amico da quando erano bambini e lo considera come un fratello. Per il giovane, tuttavia, il pensiero di quello che ha perso rappresenta una sofferenza talmente forte ...