«Le nostre giornate iniziano tendenzialmente con una che ruba all' altra qualcosa dal beautycase | nonostante | in realtà | siano quasi uguali» Mamma e figlia allo specchio si raccontano

(Di sabato 16 settembre 2023) Il rosa è uno “state of mind”, un modo di vedere il mondo. Ed è anche l’alleato make up preferito di Katia Pedrotti, 44 anni, imprenditrice digitale, e dellaMatilda Pacelli, classe 2007, 16 anni. Il trucco è un gioco che le unisce, una passione in comune. E un’occasione per parlare di bellezza, con l’occhio di due generazioni così simili, eppure così diverse. Insieme, con Naj Oleari Beauty, brand di proprietà di EuroItalia, si. 24 ore beauty con Katia Pedrotti e Matilda Pacelli guarda le foto Leggi anche ...

... basta dare uno sguardo alledi Francesca, Claudia e Valentina. "Appena possiamo ... Non bisogna pensare e analizzare solo l'ecologia in sé, ma anche come modo per migliorare levite, il ...Bisogna dire, però, che i nuovi strumenti a nostra disposizione non servono solamente per far passare le, ma possono avere anche un ruolo chiave nella nostra sicurezza. Ultimo ...Quanti preziosi consigli ci ha donato per camminare sulla retta via, rappresentando una guida spirituale per tutti noi!Sempre più vane e nocive sono le parole che affollano lee falsi ...Pinerolo dedica dueallo sport, con attenzione alla mobilità sostenibile e al lavoro di associazioni e ... Redazione Ricevi leultime notizie da Google News SEGUICI

Inizio scuola: ecco 5 consigli per il ritorno sui banchi Ability Channel

Don Gabriele Amorth a 7 anni dalla scomparsa. Un ricordo che fa ... Famiglia Cristiana

anche nelle giornate successive garantiremo il servizio, perché la sicurezza è da sempre una delle nostre priorità, al pari dell’ospitalità. Il bel tempo e le giornate calde, hanno portato molti ...Le Giornate del Graukäse nell’area vacanze Valle Aurina. Dal 16 al 24 settembre si celebra un’eccellenza del territorio, il formaggio grigio tipico dell’Alto Adige.