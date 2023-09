Le bugie sull' inquinamento da plastica in mare

Leggi su panorama

(Di sabato 16 settembre 2023) Dietro-front degli scienziati. Ora dicono che Pvc e simili riversati ogni anno negli oceani non sono 8 milioni di tonnellate (cifra su cui tanti attivisti hanno sguazzato), ma 500 mila tonnellate. È comunque un disastro. Ma i pro e i contro della raccolta a strascico sono da valutare. Negli oceani affondano ledell’eco-catastrofismo. Dopo aver alimentato la storia che ogni anno si riverserebbero inben otto milioni di tonnellate di, provenienti dalla terraferma, gli scienziati si sono accorti di aver commesso un errore di valutazione grande quanto una balena e hanno in sordina tentato di correggere il tiro. In un articolo pubblicato qualche settimana fa su Nature Geoscience, è stato presentato un nuovo modello di calcolo che fissa l’asticella molto più giù: a 500 mila tonnellate all’anno. In pratica, gli ...