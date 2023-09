Lazio | silenzio stampa post Juventus | al centro polemica diverse decisioni arbitrali

(Di sabato 16 settembre 2023) Ennesima sconfitta e nervi tesi in casa. Il club biancoceleste, uscito sconfitto dalloStadium, al termine della sfida non ha rilasciato alcuna dichiarazione, decidendo di entrare in ‘’. Ciò, come riferito da Dazn, sarebbe nato dopo le, non apprezzate dalla formazione romana. Protagonista fra tutti l’episodio del primo gol, sul quale non è chiaro se la palla o meno fosse uscita, Infatti, nonostante la revisione VAR, il club non ne è convinto, ma anche altri episodi che hanno fatto storcere Maurizio Sarri. SportFace.

Roma 27/08/2023 - campionato di calcio serie A /- Genoa / foto Image Sport nella foto: Maurizio Sarri Dopo la sconfitta contro la Juventus , laha deciso di optare per ilstampa.... Torna la Serie A dopo la pausa per le nazionali. Torna la Juventus, che accoglie ladell'ex Sarri tra le mura amiche

Secondo la Lazio la palla sarebbe uscita e, dunque, ci sarebbe stato un errore da parte sia dell’arbitro che del VAR, per non aver segnalato la presunta infrazione. Nel post gara l’episodio viene ...La Lazio impone il silenzio stampa ai suoi tesserati: la società non ha gradito le decisione prese dall’arbitro Maresca contro la Juventus ...La Lazio si lamenta dell'arbitraggio di Maresca e ha deciso di non presentarsi in conferenza stampa nel post-partita. Nessun tesserato parlerà. Il silenzio stampa sarà ...