Lazio | i convocati di Sarri per la Juve | assente Basic

(Di sabato 16 settembre 2023) Lasi avvicina alla sfida con lain programma per oggi alle 15, che aprirà la quarta giornata di Serie A. Prima chiamata per...

Il tecnico della, Maurizio Sarri , ha diramato la lista dei 23per il match in programma all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Ci sono i due nuovi portieri Mandas e ...Garcia, molto criticato dopo la sconfitta interna contro la, ha la possibilità - con una ... e infatti l'esterno è tra iper la gara del Ferraris. Probabilmente non partirà dal primo ......1 - 4 con la Fiorentina prima delle due trasferte che l'hanno visto vincere in casa della(1 -... Nel Napoli: Gollini e i nonDemme e Russo. Nel Genoa: Messias e Vogliacco. Squalificati. ...Genoa - Napoli sarà l'anticipo serale di sabato della quarta giornata: idi Rudi GarciaChiamato a rilanciarsi dopo il passo falso con lain casa, il Napoli sfida il Genoa sul campo di Marassi nell'anticipo serale del sabato. Matteo Politano (LaPresse) " ...

Juve-Lazio, i convocati di Allegri: Yildiz ancora con i grandi Tuttosport

LAZIO, I CONVOCATI PER LA JUVE - Sportmediaset Sport Mediaset

13/09 Italia, è passata la nottata: il 2-1 all’Ucraina ci riporta in pista per l’Europeo -Podcast/rebus Azzurro Prima vittoria per i ragazzi di Spalle 11/09 Povera Italia che non sa più vincere. La ...[themoneytizer id=”99064-6] Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro la Juventus (ore 15:00) all’Allianz Stadium di Torino. Porti ...D’Aversa ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta del Lecce sul campo ... i 7 punti nelle prime tre partite – compresa la vittoria prestigiosa sulla Lazio e la rimonta sulla ...