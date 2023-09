Lazio | i 23 convocati di Sarri | zero indisponibili

(Di sabato 16 settembre 2023) Il tecnico della, Maurizio, ha diramato la lista dei 23per il match in programma all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Ci sono i due nuovi portieri Mandas e Sepe, rispettivamente terzo e vice dell’azzurro Provedel, nonché ultimi arrivati insieme a Guendouzi sul mercato. Non ci sonoperdopo la sosta nazionali. Questo l’elenco dei 23: Portieri: Mandas, Provedel, Sepe. Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli. Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino. Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni. SportFace.

Garcia, molto criticato dopo la sconfitta interna contro la, ha la possibilità - con una ... e infatti l'esterno è tra iper la gara del Ferraris. Probabilmente non partirà dal primo ......1 - 4 con la Fiorentina prima delle due trasferte che l'hanno visto vincere in casa della(1 -... Nel Napoli: Gollini e i nonDemme e Russo. Nel Genoa: Messias e Vogliacco. Squalificati. ...Genoa - Napoli sarà l'anticipo serale di sabato della quarta giornata: idi Rudi GarciaChiamato a rilanciarsi dopo il passo falso con lain casa, il Napoli sfida il Genoa sul campo di Marassi nell'anticipo serale del sabato. Matteo Politano (LaPresse) " ...Genoa Cricket and Football Club - Società Sportiva Calcio Napoli: idi Rudi Garcia ... DAZN, Sky, Now Tv 16/09/2023 Sabato ore 15.00 Football Club Juventus - Società Sportiva(DAZN) ...

Serie A TIM | Juventus-Lazio, i convocati biancocelesti SS Lazio

Juventus-Lazio, i convocati di mister Sarri LazioPress.it

L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei 23 convocati per il match contro la Juventus in programma all'Allianz Stadium ...Maurizio Sarri ha convocato 23 calciatori per la partita delle 15 contro la Juventus. Confermata la presenza del nuovo portiere Mandas, alla prima chiamata.Convocati Lazio per la Juve: c’è anche Rovella nella lista di Sarri. Ecco i giocatori a disposizione dell’allenatore La Lazio ha reso nota la lista dei convocati per la partita contro la Juve in progr ...