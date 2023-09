Lazio furiosa dopo la sconfitta contro la Juventus | decisione ufficiale

(Di sabato 16 settembre 2023) E’ unaquella uscita dallo Stadium per alcune scelte arbitrali da parte di Maresca. Il club biancoceleste ha preso una. Lanon ci sta e passa all’attacco nel post partita della sfidala. Laper 3-1 porta i biancocelesti a rimanere fermi a quota 3, ma il club capitolino è pronto ad una propria battaglia per cercare di mettere fine ad errori arbitrali che, almeno secondo la loro posizione, non sono stati giusti. Laprotesta per l’arbitraggiola– Notizie.com – © LapresseEntrando nei dettagli, come riportato da DAZN, laha deciso di indire un silenzio stampa di protestale ...

Commenta per primo Torna il campionato e tornano le polemiche arbitrali. E sono subito feroci. Lainfatti ha deciso di affidarsi al silenzio stampa nel post partita della sfida, persa, in casa della Juve . A far infuriare i biancocelesti è la condotta di gara dell'arbitro Maresca e, ...... compreso Tommaso Maestrelli che voleva far giocare la suaall'olandese. Ma un giorno, prima ... Con Baggio e Hubner altre giornate epiche e poi quella corsa(30 settembre 2001) sotto la ...Larimonta dell'ultimo quarto d'ora accorcia il versante Champions League della classifica, ... un gruppo di sei formazioni: trae Atalanta ci sono sei lunghezze e il trio Inter Milan ...La banda Inzaghi non sbaglia e con un rimontamanda per la seconda volta di fila laal tappeto: Lautaro Martinez (2) e Gosens cancellano Felipe ...

Lazio furiosa per la direzione di Maresca: tutti i tesserati in silenzio stampa - Sportmediaset Sport Mediaset

Gol di Vlahovic irregolare Sarri furioso e Lazio in silenzio stampa: la protesta contro l'arbitro Maresca ilmessaggero.it

Alla Lazio non è andata giù la direzione di gara dell'arbitro Maresca e contesta in particolare il primo gol della Juventus di Vlahovic, nato da un pallone di McKennie molto vicino alla riga laterale ...Proteste dei calciatori del Milan per il gol di Mkhitaryan: l'Inter subito in vantaggio nella partita del campionato di Serie A ...Maurizio Sarri esce ancora una volta sconfitto dallo Stadium. La sua ex Juventus sconfigge la Lazio per 3-1 grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol di Chiesa. Nel mezzo il bel, ma inutile, gol di ...