Lazio | avvio da incubo per Sarri | peggiore partenza degli ultimi anni

(Di sabato 16 settembre 2023) Ladopo 4 partite ha raccolto solo 3 punti, con una vittoria e tre sconfitte: il peggiordi stagionenoveDopo il ko contro la Juve, ladiè arrivata a quota tre sconfitte in quattro partite di campionato, con soli tre punti portati a casa. Questo sta a significare la peggiordei biancocelesti in campionato da novea questa parte. L’ultima volta nel 2014, quando la squadra allora allenata da Pioli perse contro Milan, Genoa e Udinese, vincendo solo 3-0 con il Cesena. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Napoli che, indi gara, viene sorpreso dalla pressione intensa del Genoa , che difende ... Leggi anche Juventus -3 - 1, Vlahovic - Chiesa show Dopo il colpo a Napoli, ai biancocelesti non ...... nonché del quarto successo di fila interista in quest'di campionato. Decidono la doppietta ... Leggi anche Juventus -3 - 1, Vlahovic - Chiesa show Dopo il colpo a Napoli, ai biancocelesti ...Indi ripresa la Juve si rende subito pericolosa con Rabiot , il cui colpo di testa da distanza ravvicinata viene parato miracolosamente da Provedel. Nei minuti successivi lasi fa ...Un dato singolare, che mette in evidenza il grandedi stagione di Dusan Vlahovic, attaccante che sta prendendo per mano la Juventus di Massimiliano Allegri che, dopo la vittoria sulla, ...

Juventus-Lazio 3-1: il solito Luis Alberto non basta, Sarri cade ancora RomaToday

McKennie, 1-0 valido: Juve-Lazio al Var, cosa dice il regolamento Tuttosport

A Genova finisce 2-2 tra Genoa e Napoli con gli azzurri di Rudi Garcia che hanno addirittura rischiato il secondo ko di fila dopo quello con la Lazio prima della sosta. Per il Napoli è ...Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, durante il pre-partita di Genoa–Napoli. Napoli, Meluso: “Contro la Lazio un incidente di per ...A tre giorni dall'esordio in Champions all'Olimpico infortunio per il francese e primo ko in Liga per il 'Cholo', battuto 3-0. Tris Athletic al Cadice ...