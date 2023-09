L' auto si schianta contro il guardrail | 39enne morto sul colpo

(Di sabato 16 settembre 2023) Un operaio di 39 anni, Loris Bandino, èin un terribile incidente stradale avvenuto in Sardegna. Intorno alle 4 di oggi, sabato 16 settembre, l'uomo si trovava a bordo della sua Opel Corsa e stava percorrendo la Statale 197, in direzione San Gavino, nella provincia del Medio Campidiano...

Ancora un dramma sulle strade della Sardegna Di: Redazione Sardegna Live Ancora un incidente mortale in Sardegna. Un operaio di 39 anni, Loris Bandino, ha perso il controllo della suaandando a sbattere contro il guardrail sulla statale 197, direzione Sanluri. L'uomo viaggiava da solo a bordo di una Opel Corsa, quando, forse per un colpo di sonno, è finito nella corsia opposta ...Serve un'inversione di tendenza: maggiori controlli in strada soprattutto su questepotentissime, riforme al codice della strada e più dispositivi di sicurezza", dice il consigliere.... dove si è verificato l'incidente tra un'e una moto Il quotidiano locale ' Levantenews ' riporta che la donna in sella alla sua moto sarebbe finita contro un'che le avrebbe tagliato la ...... ricordando un altro episodio tragico che causò la morte di una 15enne per un incidente stradale: 'Serve un'inversione di tendenza: maggiori controlli in strada soprattutto su queste...

Napoli, dopo serata in discoteca si schianta con la Lamborghini a ... Open

Si schianta con la Lamborghini a Bagnoli: l'auto di lusso si spezza in ... Fanpage.it

Incidente mortale questa notte nei pressi di Mortara, in provincia di Pavia. A perdere la vita è stato un 18enne, David Ulivari, un ragazzo di origine romena, residente nella cittadina lomellina. (ANS ...Erano da poco passate le 2:20, quando un 18enne di origini rumene ha perso il controllo dell'auto sulla quale viaggiava ed è finito fuori strada schiantandosi contro un albero a lato della carreggiata ...FOLLINA (TREVISO) - Terribile incidente nella notte tra il 15 e il 16 settembre a Follina. Uno schianto frontale violentissimo avvenuto intorno all'una e 45 in via Pedeguarda lungo ...